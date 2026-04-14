В Башкирии 100-летний юбилей отметил танкист Габдрауф Гареев

В Башкирии легендарному танкисту, ветерану Великой Отечественной войны Габдрауфу Гарееву исполнилось 100 лет.

На фронт он попал в 1943 году в возрасте 17 лет, пишут в тг-канале «Подслушано в Башкирии». Службу начинал прожектористом, затем стал водителем-механиком танка Т-34. В 1945 году при освобождении Варшавы получил ранение и контузию.

После завершения войны Габдрауф Гареев продолжил службу на территории Беларуси, участвуя в освобождении территорий от бандеровцев. Домой он вернулся только в 1951 году.

Боевой путь ветерана отмечен орденом Отечественной войны II степени и множеством медалей. В мирное время работал водителем большегрузов в Октябрьский. В 1960 году вернулся на малую родину в Белебеевский район.