В Башкирии сотрудники ГАИ задержали водителя с паленой водкой

В селе Архангельское инспекторы ДПС задержали водителя «Тойоты» за незаконную продажу спиртных напитков. Информация о нарушителе поступила от неравнодушного гражданина в чат-бот Госавтоинспекции.

Транспортное средство было обнаружено на улице Советской. За рулем находился 29-летний местный житель. В ходе досмотра автомобиля в багажнике нашли нелегальную водку без акцизных марок. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.