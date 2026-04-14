В Башкирии вступит в силу нерестовый запрет

В Башкортостане у любителей ловли рыбы на удочку осталось меньше двух недель. С 25 апреля по 5 июня в республике вступает в силу нерестовый запрет. В эти дни рыбачить можно будет только с берега одной поплавочной или донной удочкой и не более чем с двумя крючками.

Два самых рыбных участка Белой – от Юлдузовского водозабора до Ангасяка и от Красного Яра до Бачурино – закроются для ловли полностью. Под особую охрану попадают и краснокнижные виды: форель, таймень, хариус, стерлядь, а в озере Банном ещё и сиг.