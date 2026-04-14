Стала известна дата проведения акции «Зелёная Башкирия»

Традиционная весенняя акция «Зелёная Башкирия» состоится 18 апреля. Об этом сообщили сегодня на еженедельном совещании в правительстве республики. С 26 марта в регионе начались работы по уборке и благоустройству.

В этом году муниципалитетам поручили изменить подход: вместо высадки отдельных саженцев на улицах создавать целые аллеи. Всего планируется высадить более 4,5 тыс. крупномерных деревьев и 62 тысячи кустарников, а также сформировать 83 новые тематические аллеи. Например, в Уфе появятся сквер «Золотая шайба» и аллея Речников, в Октябрьском – аллеи в честь семьи и 80-летия города, а в Туймазах – аллея памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Министерству ЖКХ региона даны соответствующие поручения.