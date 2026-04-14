В Башкирии официально пройден пик весеннего половодья

В Башкортостане официально прошли пик весеннего половодья. Об этом сегодня сообщил глава Госкомитета по ЧС Кирилл Первов. По его данным, всего поступило 83 сообщения, связанных с талыми водами. Жилые дома не пострадали.
На контроле подтопления 52 приусадебных участков в СНТ Уфы, а также шести участков дорог и четырёх низководных мостов. Объездные пути есть.
Уровень реки Белой в Уфе постепенно снижается. Максимальная отметка в 507 сантиметров была зафиксирована 9 апреля. Сегодня – 450 сантиметров. За неделю снято с контроля 20 ситуаций в 12 районах республики, отметили в ведомстве.