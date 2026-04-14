По Башкирии начали курсировать «поезда здоровья»

«Поезд здоровья» отправился в районы Башкортостана. Шесть автосоставов с медицинским десантом и необходимым оборудованием выдвинулись в путь. За время акции, которая продлится до середины сентября, будет охвачено 55 районов.
В бригады вошли специалисты республиканских больниц: терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи, онкологи, кардиологи, неврологи, эндокринологи и многие другие. Планируется, что в этом году благодаря проекту удастся охватить около 200 тысяч пациентов.
Некоторым пациентам необходимо преодолеть 300-400 км в одну сторону, чтобы попасть на приём, к примеру, в кардиоцентр. Здесь же расстояния сокращают сами врачи. И порой это спасает жизни. Так, например, за годы работы выездного модуля кардиоцентра заболевания, требующие дополнительного обследования и лечения в Уфе, были выявлены у 2 тысяч человек.