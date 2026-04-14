В Башкирии мошенники обманывают родственников бойцов СВО

В Башкортостане зафиксированы новые случаи телефонного обмана жителей. Мошенники используют имена героев СВО для получения личных данных и денег у родственников. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных фондов и запрашивают код из СМС или данные банковской карты. После подобных разговоров жертвы обмана теряют свои сбережения. Предлогом для звонка служит оформление положенных семьям льгот и земельных участков.