В Башкирии мошенники обманывают родственников бойцов СВО

В Башкортостане зафиксированы новые случаи телефонного обмана жителей. Мошенники используют имена героев СВО для получения личных данных и денег у родственников. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных фондов и запрашивают код из СМС или данные банковской карты. После подобных разговоров жертвы обмана теряют свои сбережения. Предлогом для звонка служит оформление положенных семьям льгот и земельных участков.
Филиал фонда «Защитники Отечества» заключил соглашение о взаимном сотрудничестве с МВД. Цель партнерства – защита людей от различных схем обмана. Сотрудники фонда не рекомендуют отправлять личные данные в мессенджерах и в телефонных сообщениях. Государственная помощь семьям героев СВО оформляется только через личные визиты в офисы фонда и правоохранительные органы.