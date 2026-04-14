В Стерлитамаке Башдрам отмечает 35-летие

В Стерлитамакском театрально-концертном объединении прошла неделя, приуроченная к двум значимым датам – 35-летию Башкирского драматического театра им. Юмагулова и 150-летию Союза театральных деятелей России.
В рамках праздничной «Недели спектаклей» театр представил зрителям лучшие постановки своего репертуара: драму «Не покидай меня», музыкальную комедию «Кодаса», комедии «Мою жену зовут Морис», «Любовь и голуби», а также сказку «Снежная королева».
Следует отметить, что коллектив театра представил спектакль «Кодаса» в юбилейный, сотый раз. За вклад в развитие театрального искусства, многолетний добросовестный труд и яркие роли актёры были отмечены дипломами, благодарственными письмами и почётными грамотами.