Предпринимателям Башкирии предлагают инвестировать в туристические проекты

В Корпорации развития есть ряд предложений, которые уже содержат готовые концепции с учётом площадок, финансовых показателей и условий. Поскольку привлекательность региона растёт, ниша может оказаться прибыльной. Многие базы отдыха работают круглогодично и сейчас, после сезона зимы, активно готовятся к лету. О том, чем уже удивляют отдыхающих, – в нашем сюжете.

Покой и возможность отключиться от городской суеты – то, за чем часто едут туристы в Башкортостан. Но одно дело – просто красивая природа, другое – правильная подача. Авторы базы отдыха в Караидельском районе явно вдохновлялись историческими фильмами и книгами. Мельницы и деревянные корабли на берегу Павловского водохранилища будто сошли со страниц учебников истории. Трактир для трапезы только усиливает аутентичный антураж этого места.

В сезон, как говорят сотрудники базы, заполняемость достигает 90 человек в сутки. Предстоящее лето здесь готовятся встретить во всеоружии. Как говорят предприниматели, важно правильно распределять места для отдыхающих, ведь далеко не все могут позволить себе аренду полноценного загородного дома.

В прошлом году было зафиксировано почти два миллиона турпоездок в республику. Регион – в десятке лучших. Рост привлекательности – это не только признание природной красоты и культурного наследия Башкортостана, но и результат проводимой властями работы по развитию отрасли.