Разведчик из Башкирии: «Повешу броник на крючок – и войне конец»

Уроженец Куюргазинского района проходит реабилитацию в госпитале Евпатории. Как признался боец, в минуты смертельной опасности его ведет вперед стремление завершить дело деда-фронтовика и встретить новый День Победы.
У «Бима» есть особая мотивация как можно быстрее вернуться домой. На родине за его здоровье молятся мать и бабушка, пишут в издании «Куюргаза». Семья добровольца переживает тяжелую утрату: ранее в Запорожской области, отправившись «за ленточку» по примеру старшего брата, погиб его 18-летний младший брат.
На «гражданке» «Бим» трудился сапером на крупном предприятии, проводил взрывные работы при добыче гранита. Как отмечает военнослужащий, этот опыт оказался крайне востребован в зоне спецоперации.
За плечами бойца – участие в освобождении города Часов Яр. Именно там он получил тяжелое ранение, после которого был эвакуирован в Крым. В свой последний боевой выход Бим отправился в качестве разведчика-наводчика.
Стойкость во многом продиктована семейной историей.
Боец признается, что в детстве внимательно слушал рассказы о предках-фронтовиках.
Фото: издание «Куюргаза».