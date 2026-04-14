Разведчик из Башкирии: «Повешу броник на крючок – и войне конец»

Уроженец Куюргазинского района проходит реабилитацию в госпитале Евпатории. Как признался боец, в минуты смертельной опасности его ведет вперед стремление завершить дело деда-фронтовика и встретить новый День Победы.

Фото №1 - Разведчик из Башкирии: «Повешу броник на крючок – и войне конец»

У «Бима» есть особая мотивация как можно быстрее вернуться домой. На родине за его здоровье молятся мать и бабушка, пишут в издании «Куюргаза». Семья добровольца переживает тяжелую утрату: ранее в Запорожской области, отправившись «за ленточку» по примеру старшего брата, погиб его 18-летний младший брат.

На «гражданке» «Бим» трудился сапером на крупном предприятии, проводил взрывные работы при добыче гранита. Как отмечает военнослужащий, этот опыт оказался крайне востребован в зоне спецоперации.

За плечами бойца – участие в освобождении города Часов Яр. Именно там он получил тяжелое ранение, после которого был эвакуирован в Крым. В свой последний боевой выход Бим отправился в качестве разведчика-наводчика.

Когда вражеские «птички» начали охоту на нас, мы стали к лесополосе откатываться. Двоих из четверки сразу убило. Я в тот момент подумал, как еще много незаконченных дел у меня на Земле. Собрался, переключился, взял себя в руки. Там эмоциям, панике не должно быть места.

позывной «Бим»

Стойкость во многом продиктована семейной историей.

Когда-то с нацистами воевал мой прадед. Ушел он на фронт в самом начале войны. Попал в плен, пробыл в лагере около года. Бежал. И опять на фронт, домой вернулся в сорок пятом. Вся спина была в страшных шрамах от осколков и ударов, полученных в лагере.

позывной «Бим»

Боец признается, что в детстве внимательно слушал рассказы о предках-фронтовиках.

Вообще, рассказы о славных предках-фронтовиках я слушал внимательно. Мне было интересно. В школе учился неплохо, но вот поведение было еще то. Я ж весельчак, балагур и часто мне на уроках было скучно, не слушал учителей. А вот спортом занимался с удовольствием: лапта, турники, лыжи – это мое любимое. Сейчас я нередко представляю, каким станет мой первый день после Победы. Повешу на крючок броник, каску, форму: всё, я дома, войне конец. А пока мы работаем!

позывной «Бим»

Фото: издание «Куюргаза».

