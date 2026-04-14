«Зелёная Башкирия» и уборка территорий: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Традиционная весенняя акция «Зелёная Башкирия» состоится 18 апреля. Об этом сообщили сегодня на еженедельном совещании в правительстве республики. С 26 марта начались работы по уборке и благоустройству, однако есть ещё участки, чистота которых вызвала недовольство руководства региона. О каких ещё темах говорили на заседании?
С 26 марта в регионе начались работы по уборке и благоустройству. В ближайшую субботу за грабли и мётлы возьмутся все. Поручение главы республики – к середине месяца чисто должно быть везде. Однако уже есть участки, состояние которых не понравилось руководителю региона – это федеральные трассы, они взяты на карандаш.
Чисто не только там, где убирают, но и там, где есть зелень. В этом году муниципалитетам поставили новую задачу: не просто посадить саженцы, а создавать полноценные аллеи. План – 4,5 тыс. крупномерных деревьев, 62 тысячи кустарников и 83 новые аллеи. В Уфе, например, появятся сквер «Золотая шайба» и аллея Речников, в Октябрьском – семейная аллея и аллея в честь 80-летия города, а в Туймазах высадят липы в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС. Министерству ЖКХ региона даны соответствующие поручения.
Утверждён дорожный фонд на этот год. В порядок приведут более 570 километров дорог и два десятка мостов. Среди них объекты нацпроекта «Инфраструктура для жизни» – реконструкция двух переправ через Быстрый Танып и западный обход села Толбазы. Без внимания не останутся так называемые «фонящие» дороги в 23 районах, самые проблемные участки в Бурзянском, Кармаскалинском и Янаульском.
В республике готовятся к третьему трудовому семестру студенческих отрядов. В этом году планируют трудоустроить почти на четверть человек больше, чем в прошлом. Уже собрали три тысячи вакансий от десятков ведомств и предприятий. Главный бонус для работодателей – льгота по страховым взносам: 22,4% от фонда оплаты труда можно не платить.