«Зелёная Башкирия» и уборка территорий: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Традиционная весенняя акция «Зелёная Башкирия» состоится 18 апреля. Об этом сообщили сегодня на еженедельном совещании в правительстве республики. С 26 марта начались работы по уборке и благоустройству, однако есть ещё участки, чистота которых вызвала недовольство руководства региона. О каких ещё темах говорили на заседании?

Давайте не будем ругаться: выводите людей и убирайте, пожалуйста. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С 26 марта в регионе начались работы по уборке и благоустройству. В ближайшую субботу за грабли и мётлы возьмутся все. Поручение главы республики – к середине месяца чисто должно быть везде. Однако уже есть участки, состояние которых не понравилось руководителю региона – это федеральные трассы, они взяты на карандаш.

Да, безобразие, конечно. Посмотрите, пожалуйста, те, кто федеральные трассы обслуживает: много мусора ещё не убрали. Я в эти выходные был в Ишимбае и в Салавате, проехал эти города подробно. Я главам хочу сказать: молодцы – чисто, аккуратно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чисто не только там, где убирают, но и там, где есть зелень. В этом году муниципалитетам поставили новую задачу: не просто посадить саженцы, а создавать полноценные аллеи. План – 4,5 тыс. крупномерных деревьев, 62 тысячи кустарников и 83 новые аллеи. В Уфе, например, появятся сквер «Золотая шайба» и аллея Речников, в Октябрьском – семейная аллея и аллея в честь 80-летия города, а в Туймазах высадят липы в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС. Министерству ЖКХ региона даны соответствующие поручения.

МинЖКХ должно настойчиво, жёстко, активно проводить историю тематических аллей, чтобы улицы украшали декоративные деревья. Это дорого стоит, но зато меняет облик городов, делает их современными. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Утверждён дорожный фонд на этот год. В порядок приведут более 570 километров дорог и два десятка мостов. Среди них объекты нацпроекта «Инфраструктура для жизни» – реконструкция двух переправ через Быстрый Танып и западный обход села Толбазы. Без внимания не останутся так называемые «фонящие» дороги в 23 районах, самые проблемные участки в Бурзянском, Кармаскалинском и Янаульском.