«Поезда здоровья» отправились в районы Башкирии

Шесть автосоставов с медицинским десантом и необходимым оборудованием выдвинулись в путь. За время акции, которая продлится до середины сентября, будет охвачено 55 районов. В бригады вошли специалисты республиканских больниц.

Медицинский центр на колёсах, способный добраться в самые отдалённые районы республики. Уже скоро здесь станет многолюдно. Приёмы будут одновременно идти во всех кабинетах, а вести их будут специалисты республиканских центров.

А ведь некоторым пациентам необходимо преодолеть 300-400 км в одну сторону, чтобы попасть на приём, к примеру, в кардиоцентр. Здесь же расстояния сокращают сами врачи, и нередко это спасает жизни. Так, например, за годы работы выездного модуля кардиоцентра, заболевания, требующие дополнительного обследования и лечения в Уфе, были выявлены у двух тысяч человек.

В составе поездов здоровья: флюорографы, маммографы, передвижные центры здоровья (один из них – детский), отдельно модуль «Женское здоровье» и даже передвижной стоматологический кабинет.

Тяжелая столичная артиллерия усилена и поддержкой мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Передвижные ФАПы уже не раз выручали в отдалённых сёлах и деревнях, где нет стационарных. Эти медики доберутся куда угодно.

Если говорить о цифрах, то планируется, что в этом году врачи «Поездов здоровья» проведут около 200 тысяч приёмов. Проект охватит почти 400 населённых пунктов. Но многое зависит и от самих жителей: не стоит игнорировать возможность обследоваться.

Нужно информировать людей, чтобы они знали и стремились к этому. В акции участвуют ведущие специалисты наших столичных клиник, и надо, чтобы люди туда пошли.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Узнать расписание медицинского десанта можно на сайте регионального Минздрава. Необходимо нажать на вкладку «Деятельность», затем выбрать «Диспансеризацию». После на экране появится акция «Здоровая республика – Здоровый регион», и уже здесь шесть маршрутов, каждый из которых охватывает около 10 районов. Также на местах заранее будут информировать о прибытии медиков. Иногда даже одно посещение врача способно спасти жизнь вашу или ваших близких.

