«Поезда здоровья» отправились в районы Башкирии

Шесть автосоставов с медицинским десантом и необходимым оборудованием выдвинулись в путь. За время акции, которая продлится до середины сентября, будет охвачено 55 районов. В бригады вошли специалисты республиканских больниц.

Медицинский центр на колёсах, способный добраться в самые отдалённые районы республики. Уже скоро здесь станет многолюдно. Приёмы будут одновременно идти во всех кабинетах, а вести их будут специалисты республиканских центров.

А ведь некоторым пациентам необходимо преодолеть 300-400 км в одну сторону, чтобы попасть на приём, к примеру, в кардиоцентр. Здесь же расстояния сокращают сами врачи, и нередко это спасает жизни. Так, например, за годы работы выездного модуля кардиоцентра, заболевания, требующие дополнительного обследования и лечения в Уфе, были выявлены у двух тысяч человек.

В составе поездов здоровья: флюорографы, маммографы, передвижные центры здоровья (один из них – детский), отдельно модуль «Женское здоровье» и даже передвижной стоматологический кабинет.

Тяжелая столичная артиллерия усилена и поддержкой мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Передвижные ФАПы уже не раз выручали в отдалённых сёлах и деревнях, где нет стационарных. Эти медики доберутся куда угодно.

Если говорить о цифрах, то планируется, что в этом году врачи «Поездов здоровья» проведут около 200 тысяч приёмов. Проект охватит почти 400 населённых пунктов. Но многое зависит и от самих жителей: не стоит игнорировать возможность обследоваться.

Нужно информировать людей, чтобы они знали и стремились к этому. В акции участвуют ведущие специалисты наших столичных клиник, и надо, чтобы люди туда пошли. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан