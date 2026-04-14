«Салават Юлаев» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

Сезон закончен. «Салават Юлаев» проиграл ярославскому «Локомотиву» в 1/4 финала Кубка Гагарина. Уфимцы уступили сопернику во всех четырёх матчах серии.

Несмотря на счёт, противостояние выдалось упорным. В трёх матчах юлаевцы уступали всего в одну шайбу. К этой встрече «Салават» подошёл без Кузнецова, Зоркина, Алалыкина, Дина Стюарта и без права на ошибку.

На старте матча юлаевцев подвели удаления, и если втроём они отыгрались, то когда были вчетвером, пропустили шайбу от Рихарда Паника. А во втором периоде проигранное вбрасывание привело к голу Артура Каюмова. В третьем юлаевцы пропускают ещё дважды, одну из шайб – в пустые ворота.

0:4 в матче и 0:4 в серии. «Локомотив» идёт дальше, а «Салават» завершает сезон, который, если вспомнить, выдался непростым. Ведь начинал его башкирский клуб не в статусе команды-лидера чемпионата, а с задачей попасть в восьмёрку лучших на Востоке. Почти полтора месяца юлаевцы были на последнем месте. А в итоге уфимцы, вопреки всем обстоятельствам, добрались до пятой строчки конференции и обыграли «Автомобилист» в первом раунде плей-офф. Команда прошла через испытания, но сохранила боевой дух.