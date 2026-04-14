В Башкирии на смену дождям придёт сухая и прохладная погода

В Башкортостане на смену обильным дождям приходит сухая и прохладная погода. За последние пять дней в республике выпало 70% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Башгидрометцентре. В первой половине апреля наблюдается избыток влаги – почти 130% от положенного за весь месяц. Это привело к подъёму уровня воды на степных реках в западной части республики.