В Уфе стартовала масштабная обработка общественных территорий от клещей

Только в этом году планируют обработать около 550 гектаров: парки, скверы, территории спорткомплексов. Эпидсезон начался раньше обычного, членистоногие активизировались. Как защитить себя и своих питомцев, и кто должен обрабатывать дворовые территории?

Территория спорткомплекса «Биатлон» окружена густым лесом, поэтому здесь – особая зона риска. Специалисты обрабатывают каждый метр. Важно создать барьер, чтобы клещ не переполз с лесной подстилки в зону занятий спортом и отдыха. Опрыскивают специальным препаратом, безопасным для людей и животных, но смертельным для кровососущих.

В городе обработка идёт по другому графику. Парки и скверы опрыскивают либо глубокой ночью, либо ранним утром, когда людей там ещё нет.

И всё же никакая обработка не даёт стопроцентной гарантии, если не соблюдать меры безопасности. Сотрудница Ботанического сада Надежда Рязанова знает это лучше других. По долгу службы она часто бывает в потенциально опасных местах. После одной из прогулок женщина обнаружила на себе сразу двух клещей. Одного сняли успешно и отправили на анализ, а вот второго случайно раздавили, и проверить членистоногого на заражённость уже не было возможно. Пришлось для подстраховки пропить курс антибиотиков.

А ещё женщина, будучи в категории риска, ежегодно покупает страховку от укуса клещей. Стоит всего несколько сотен рублей, зато в случае напасти покроет расходы на анализы и медосмотры.

Отдельная тема – домашние животные. Собак и кошек клещи кусают не реже, а то и чаще людей. И если питомца не обработать специальными каплями, ошейником или таблетками, последствия могут быть фатальными.