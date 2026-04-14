В Башкирии ветеран ВОВ отметил вековой юбилей

Сегодня свой вековой юбилей отмечает легендарный танкист, ветеран Великой Отечественной войны Габдрауф Гареев, человек, который за ратные подвиги на танке Т-34 награждён Орденом Отечественной войны II степени и множеством других медалей. Он освобождал сначала столицу Польши, а после завершения войны – уже территорию Беларуси. Так, в Белебее в честь 100-летия ветерана состоялся торжественный парад.

Строчки с душевными поздравлениями и пожеланиями адресованы тому, кто много лет назад, ещё юношей, не побоялся вступить в ряды защитников Советского Союза. Габдрауфу Саляховичу исполнилось 100 лет. Поздравления из Кремля и Дома Республики ветеран Великой Отечественной войны слушает из уст дочери, улыбаясь и поправляя медали на груди.

Ещё с юности не оставляет вождение до сих пор. За всю жизнь, говорит Габдрауф Гареев, на памяти – ни одного штрафа. Свой первый опыт он получил в далёком 1943 году. В 17 лет ушёл на фронт прожектористом, помогая советским зенитчикам – освещал небо, а уже через полгода взял рычаги управления над легендарным Т-34. Первое боевое крещение на танке принял под Варшавой и запомнил его навсегда.

Смотрю, человек лежит, руки поднятые, прямо попадает под мою гусеницу. Я ведь ещё не видел мёртвого человека. Я говорю командиру: «Вон, человек, он под гусеницей моей». Он повернулся и застрелил его. Это немец был. И говорит: «Ещё без моего разрешения остановишь машину – я тебя тут так застрелю». Потом уже я проснулся, действительно, стал мужиком. Габдрауф Гареев, ветеран Великой Отечественной войны

Под конец войны его танк подбили, он получил тяжёлые травмы и очнулся уже в минском госпитале. Три месяца лечения – и снова в строй, только теперь артиллеристом. В Беларуси добивал оставшихся бандеровцев и вернулся домой только в 1951 году. Война не забрала никого из мужчин этой семьи: отец, брат и сам Габдрауф – все вернулись живыми.

В День Победы в 2019 году сбылась его главная мечта, мысли о которой он не отпускал даже спустя тяжёлые годы. Ветеран, вспомнив молодость, забрался в кабину и провёл руками по рычагам. В тот момент он снова стал тем юным механиком-водителем, который не боялся ничего.

Даже в таком почтенном возрасте Габдрауф Гареев в ясном уме и регулярно ходит на мероприятия. Его 100-летие отметили всем Белебеем. Для ветерана устроили парад под советские легендарные мотивы. Поздравления звучали от тех, кто знает о войне по учебникам, и тех, кто стоит на страже Отечества.