Денис Чернавин примет участие в предварительном голосовании «Единой России»

В региональном организационном комитете продолжается приём документов от кандидатов на предварительное голосование «Единой России» в Государственную Думу Российской Федерации. Одним из кандидатов, подавших документы, стал Герой России Денис Чернавин. Сам полковник уже заявил, что намерен сосредоточиться на вопросах поддержки семей военнослужащих, социальной защиты ветеранов боевых действий и патриотического воспитания молодёжи.