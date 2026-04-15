В Уфе в парке им. И. Якутова завершили ежегодный техосмотр аттракционов

В уфимском парке имени Ивана Якутова специалисты завершили ежегодный технический осмотр развлекательных аттракционов. Проверка узлов и агрегатов проводится специалистами, чтобы обеспечить безопасность детей и взрослых при катании на горках и каруселях. Сейчас готовность аттракционов составляет 90%, остальные 10% – это водные виды развлечений, которые будут запущены после наступления стабильно жаркой погоды.