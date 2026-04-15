В Башкирии с открытием сезона самокатов резко выросло число обращений в травмпункты

Появился даже новый термин – СИМ-травмы, то есть полученные при управлении электросамокатами, велосипедами, моноколёсами и скутерами. Врачи бьют тревогу: около половины пациентов детских травмпунктов – юные водители. Причина – высокая скорость, отсутствие защиты и неосторожность.

Амир Ягафаров вот уже неделю прикован к больничной койке. Всему виной – гонки на электросамокате. Не справился с управлением и, как в известном фильме, очнулся – гипс. У юноши перелом бедра со смещением. С ним в одной палате ещё один любитель погонять: 14-летний Ленар из Дюртюлинского района учился делать трюки, но опасная техника и скорость ошибок не прощают.

Из-за резкого роста числа пациентов, пострадавших при езде на электросамокатах и велосипедах, у врачей появился новый термин – СИМ-травмы. «Портрет» таких повреждений отличается от последствий обычных падений. Так, чаще всего встречаются черепно-мозговые травмы, также характерны переломы челюсти, сложные переломы конечностей, а из-за скорости электросамоката повреждения внутренних органов сопоставимы с травмами при полноценных ДТП.

Опасность катания на электросамокатах кроется в их главном преимуществе – бесшумности и высокой скорости, которая может достигать 25 км/ч. Что важно, наибольшее количество случаев травм у детей происходит от потери равновесия. Любая резкая остановка – и райдер летит «через руль» с риском перелома ключиц, челюсти и сотрясения.

Но риск упасть – это лишь полбеды. С начала 2026 года уже зафиксировано шесть ДТП с участием несовершеннолетних пользователей СИМ. Столько же пострадавших. Дети сталкиваются и с пешеходами, и с автомобилями.

Многие подростки пренебрегают базовыми правилами безопасности и забывают о том, что, становясь на электросамокат или садясь на велосипед, они автоматически переходят в категорию «водители».