В Башкирии идёт очистка сточных вод в период паводка

В Башкортостане идёт очистка сточных вод в период паводка. На сооружениях Башкирской содовой компании ежедневно происходит многоступенчатый процесс превращения загрязнённых вод в безопасные для окружающей среды.
Процесс начинается с механической очистки: решётки удаляют крупный мусор, песколовки – неорганические частицы, а первичные отстойники – взвешенные органические вещества. Дальше идёт биологическая очистка: в резервуаре микроорганизмы разлагают загрязнения и удаляют азот. После этого – финальная стадия: доочистка на дисковых фильтрах, они автоматически отслеживают загрязнение и проводят промывку.
В среднем на производстве обрабатывается около 80 тысяч кубометров сточных вод в сутки, а при пиковых нагрузках – до 183. Чтобы обеспечить чистоту и безопасность процесса, контроль идёт каждые два часа. Современные технологии позволяют также уменьшать объёмы образующегося осадка и повысить качество очистки.