В Башкирии идёт очистка сточных вод в период паводка

В Башкортостане идёт очистка сточных вод в период паводка. На сооружениях Башкирской содовой компании ежедневно происходит многоступенчатый процесс превращения загрязнённых вод в безопасные для окружающей среды.

Процесс начинается с механической очистки: решётки удаляют крупный мусор, песколовки – неорганические частицы, а первичные отстойники – взвешенные органические вещества. Дальше идёт биологическая очистка: в резервуаре микроорганизмы разлагают загрязнения и удаляют азот. После этого – финальная стадия: доочистка на дисковых фильтрах, они автоматически отслеживают загрязнение и проводят промывку.