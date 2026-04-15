В Башкирии в преддверии Дня муниципального работника состоялся «День дублёра»

В
Башкортостане в преддверии Дня муниципального работника состоялся «День
дублёра». В Иглинском районе 16 старшеклассников вместе с муниципальными
служащими участвовали в работе районной администрации. Ученики не только
присутствовали на всех мероприятиях, но и принимали участие в принятии
управленческих решений.
Познакомившись
с главой администрации, его заместителями и начальниками отделов, ребята стали
участниками «Часа Иглино». Они обсудили проблемы сельского поселения. Также вместе
с муниципальными служащими они участвовали в видеоконференции, которую провёл
глава республики Радий Хабиров.
Очень интересная получилась встреча.
Это была не просто встреча: мы для ребят организовали целый рабочий день в
администрации. Конечно же, обсудили вопросы, они участвовали на наших
совещаниях, участвовали на оперативках, смотрели, как у нас ведётся
документооборот, как мы проводим приём граждан, как общаемся с жителями и как
мы каждый день служим жителям Иглинского района. Мы поняли, что такие встречи
нам нужны, что нужно это общение, потому что от ребят мы услышали несколько
предложений. Такие мероприятия мы будем продолжать.Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района
«День
дублёра» показал: такие встречи вполне могут стать профориентационной
площадкой. Возможно, уже сегодня кто-то из этих 16 старшеклассников сделал
первый шаг к тому, чтобы в будущем вернуться в администрацию уже в качестве
квалифицированного специалиста.
Смотрели трансляцию с Хабировым. Это
было интересно. Поднимались актуальные вопросы, проблемы в наших городах
Башкортостана – проблемы дорог, проблемы мусора. Надо пробуждать людей убираться
за собой и учить детей в школах, начиная с начальных классов, сортировать
мусор, убирать его, а сейчас побуждать людей убирать его, вводить какие-либо
штрафы, запреты.Иван Жиглов, ученик школы №3 с. Иглино
Благодаря сегодняшнему мероприятию я
обрела много новых навыков. Я попробовала себя в профессии начальника
информационного отдела. Я хочу сказать: для себя я получила много новых
навыков, благодаря которым в будущем я попробую связать свою профессию в этом
направлении.Анна Попова, ученица школы №1 с. Иглино