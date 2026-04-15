«Агидель» из Уфы стала шестикратным обладателем Кубка ЖХЛ

«Агидель» – шестикратный чемпион Женской хоккейной лиги. В финале в четырёх матчах уфимкам удалось одолеть клуб из Воскресенска – «Торнадо». Накануне в гостях «Агидель» одержала победу над соперницами со счётом 1:0. Победную шайбу забросила Мария Баталова на пятой минуте матча.

Ранее подопечные Валерия Давлетшина заняли первое место в регулярном чемпионате, а в полуфинальной семиматчевой серии они были сильнее коллектива из Санкт-Петербурга – «Динамо-Нева». На сегодняшний день «Агидель» является семикратным чемпионом России и шестикратным обладателем Кубка Женской хоккейной лиги.