Жителя Уфы, который избил девушку на ПВЗ, отправили в СИЗО

Жителю Уфы, который избил девушку на пункте выдачи, избрали меру пресечения. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов РБ.

10 апреля мужчина в состоянии опьянения пришёл на пункт выдачи и начал проявлять агрессию к сотруднице. За девушку заступилась пришедшая в ПВЗ клиентка. Тогда мужчина напал на неё – он нанёс удары кулаками по различным частям тела. У клиентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, синяки и ссадины.