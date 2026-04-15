В Башкирии расследуют аварию с четырьмя погибшими

16-летний житель Башкирии стал фигурантом уголовного дела после крупной аварии с четырьмя погибшими.
Сегодня, 15 апреля, на 28 км автодороги Белебей – Приютово подросток на «Дэу Нексия» не справился с управлением и допустил опрокидывание авто в кювет. В аварии погибли пассажиры: 27-летний мужчина и девушки 25, 26 и 28 лет. Сам юный водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям лиц, допустивших подростка к управлению машиной.
