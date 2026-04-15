В Уфе проходит XXV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка. В нём участвуют Глава Башкортостана Радий Хабиров, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и специалисты со всей страны. На мероприятии зачитали приветственное слово Президента России.
В программе съезда – круглые столы на самые разные темы: от помощи зависимым подросткам до профилактики кризисных состояний. На пленарном заседании Мария Львова-Белова рассказала о разработке регионального плана мероприятий по развитию системы помощи семьям и профилактике социального сиротства до 2030 года. Документ уже направлен в регионы.