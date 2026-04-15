В Уфе проходит XXV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка

В Уфе проходит XXV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка. В нём участвуют Глава Башкортостана Радий Хабиров, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и специалисты со всей страны. На мероприятии зачитали приветственное слово Президента России.

В программе съезда – круглые столы на самые разные темы: от помощи зависимым подросткам до профилактики кризисных состояний. На пленарном заседании Мария Львова-Белова рассказала о разработке регионального плана мероприятий по развитию системы помощи семьям и профилактике социального сиротства до 2030 года. Документ уже направлен в регионы.

Это согласованная позиция для всех региональных, а также профильных министерств, которые отвечают за профилактику социального сиротства, в ведении которых находятся и органы опеки, и детские учреждения, и социальные службы помощи детям, и реабилитация алко- и наркозависимых родителей, и их лечение. Теперь это модельный региональный план как дорожная карта для каждого субъекта.

Мария Львова-Белова, Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка

Если посмотреть контингент наших детских домов, то вы там увидите детей, у которых есть родители, они живые. В силу различных жизненных невзгод, каких-то негативных цепей событий они теряют право воспитывать ребёнка: ограничиваются в правах или вовсе лишаются. Всё-таки ребёнок тянется к маме и папе, если они есть. И наша задача – всеми силами сохранять ячейку общества. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
БАШКОРТТАР-БСТ