Опыт Башкирии по организации выездной медицины высоко оценили на федеральном уровне

«Поезд здоровья» не только решает проблему доступности медицины, но и оказывает специализированную помощь в конкретных населённых пунктах. Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» оценил опыт Башкортостана в сфере здравоохранения. Вывод: доступная, качественная и адресная медицина в отдалённых районах возможна. В этом – управленческий результат проекта.

Накануне в республике вновь открыли сезон «Поездов здоровья». Это региональная акция, инициированная Радием Хабировым, которая реализуется с 2019 года. Мобильные машины, оснащённые разными профильными комплексами, работают по шести маршрутам.

Состав «Поездов здоровья» формируют с учётом потребностей конкретной территории. В одном случае нужен более мощный диагностический контур, в другом – упор на кардиологию, женское здоровье или диспансерное наблюдение. Врачебные бригады также многопрофильны. В выездах участвуют терапевты, хирурги, кардиологи и другие специалисты.