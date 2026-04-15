В Уфе начала работу музейная программа «СВОя война». Она подготовлена силами Республиканского музея Боевой Славы и Поискового движения России в Башкортостане. Главная задача – рассказать о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, о странах, причастных к преступлениям, о том, как сегодня формируется образ врага, и к чему приводит переписывание истории.
В программе организованы экскурсии, лекции и выставки. Посетители смогут увидеть предметы военных лет, найденные поисковиками, а также снаряжение и вооружение из зоны СВО.