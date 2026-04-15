В Уфе ветеринары провели сложную операцию в головном мозге у кошки

Уфимские ветеринары провели сложнейшую операцию по удалению опухолей в головном мозге у кошки. За помощью к специалистам обратились жители Татарстана. Их четвероногая любимица была доставлена в Уфу, и уже здесь ветеринары сделали всё, чтобы спасти животное.
Отчаявшись, владельцы кошки по кличке Рада отправили это видео уфимским ветеринарам. Позже выяснилось: неврологические симптомы и боли были вызваны огромной опухолью в головном мозге.
Специалистам предстояло тщательно спланировать операцию, выработать стратегию. За удаление такой опухоли возьмётся далеко не каждый хирург – слишком высоки риски. И хозяева животного, понимая это, решили довериться ветеринарам. Опухоль оказалась не только крупной, но и её расположение серьёзно осложняло операцию.
Операция прошла успешно, но это лишь полпути. Ключевыми стали первые дни после удаления опухоли. Ветеринарам и владельцам Рады оставалось только ждать.
Сейчас Рада уже дома, в Набережных Челнах, радует свою семью и готовится вновь посетить Уфу уже для контрольного осмотра.
Уфимские ветеринары уже не раз проводили сложнейшие нейрохирургические операции животным. И истории удивительных спасений уже знают за пределами республики. Так, в Башкортостан недавно приезжал пациент из Ханты-Мансийска. Домой из клиники Шарик также отправился на своих четырёх. Может быть, и произнёс бы «спасибо», но ветеринары пока не научились проводить столь фантастические операции.