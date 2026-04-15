«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» и завершил сезон поражением

«Салават Юлаев» завершил сезон. Уфимцы дома уступили ярославскому «Локомотиву» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф. Не смотря на счёт противостояние выдалось упорным. К этой встрече «Салават» подошёл без Кузнецова, Зоркина, Алалыкина и Стюарта.

Лишь вторая игра в КХЛ и сразу решающий матч плей-офф. Для защитника Виталия Будницкого получение необходимого опыта совпало с важнейшим экзаменом. А его появление в составе стало показателем проблем «Салавата» со скамейкой.

Ярославцы, напротив, всю серию играли одним и тем же составом. Стабильность для команды Боба Хартли – залог постоянных побед. Добавили мотивации ярославцам и слова нападающего «Салавата» Егора Сучкова, который после третьей игры серии назвал стиль соперника «антихоккеем».

По ходу первого периода уфимская команда потеряла ещё одного игрока. После силового приёма Рихарда Паника против Артёма Горшкова, партнёры бросились заступаться за нападающего «Салавата», который в результате получил сотрясение мозга. Судьи не усмотрели нарушения в действиях словацкого хоккеиста, что вызвало гнев «юлаевцев». Удалили в этом эпизоде Ефремова, сразу же за выброс шайбы наказали и Ярослава Цулыгина. Сам же Паник в итоге и реализовал большинство.

«Салават» пытался огрызаться, но Даниил Исаев в воротах «Локомотива» напоминал стену. Второй период принёс гостям вторую шайбу – Максим Шалунов выиграл вбрасывание и отдал шайбу под бросок Артуру Каюмову, который во втором матче подряд переиграл Вязового.

В третьем периоде тренерский штаб «Салавата» пошёл ва-банк: сняли вратаря, выпустили шестого полевого, но и это не помогло исправить ситуацию. Александр Радулов похоронил надежды уфимских болельщиков, отправив шайбу в пустые ворота. 3:0 – на концовку у «Салавата» банально не хватило сил.

Точку поставил Алексей Береглазов – реализовал очередное большинство за 15 секунд до финальной сирены, но это уже мало кого волновало. В Уфе прощались с шансами на проход в следующий раунд и готовились благодарить команду за сезон, в котором «Салават» с последнего места добрался до встречи с действующим чемпионом.