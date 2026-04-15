БК «Динамо» одержал победу в матче с командой из Грозного

Серия ещё не потеряна. Накануне баскетбольный клуб «Динамо» одержал победу над соперниками из Грозного. Матч проходил в рамках плей-офф Суперлиги. Ранее уфимцы потерпели два поражения на своем паркете. Сейчас команде Евгения Горева нужно было обязательно побеждать.

Первая половина встречи завершилась с небольшим преимуществом грозненского «Динамо» – 44:42. По итогам третьего отрезка они также были впереди на два очка. Решающим стал четвёртый период, который уфимцы провели безукоризненно, набрав шесть очков кряду и дальше не позволив соперникам догнать себя. Итог встречи – 88:81. Следующий матч динамовцы также проведут на выезде.