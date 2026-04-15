Дзюдоисты из Башкирии вернулись с первенства ПФО с медалями

Башкирские дзюдоисты вернулись с первенства Приволжского федерального округа с медалями. Соревнования среди атлетов до 13 лет проходили в Чайковском. Отличиться и проявить бойцовский характер на татами удалось Аделине Михайловой и Айзе Насыровой: у обеих спортсменок золотые медали. Ева Михина стала второй, а бронзовые награды заработали Мирон Коротков, Ульяна Артамонова и Равиль Гайнаншин.