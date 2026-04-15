Боец из Башкирии возвращает беспилотники в строй

Боец из Белокатайского района с позывным «Диагност» уже почти два года выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Еще в школьные годы он увлекся радиоэлектроникой, и со временем это увлечение стало профессией, которая сегодня особенно востребована на передовой.
Он родился в 1973 году в селе Шафраново Альшеевского района. Позже семья переехала в Белокатайский район, куда его отца направили работать редактором районной газеты. Учился будущий боец в Новобелокатайской средней школе.
До службы «Диагност» работал в Уфе в сфере ремонта электрики и бортовой электроники грузовых автомобилей и спецтехники. С началом боевых действий мысль о том, что его знания могут пригодиться на фронте, становилась все настойчивее. Сам он признается, что долго не решался оставить привычную мирную жизнь, однако чувство долга оказалось сильнее.
Его повседневная работа мало напоминала сцены из военных фильмов, пишут в издании «Новый Белокатай».
Кроме того, «Диагност» ремонтировал системы «Инкубатор», усиливающие сигнал связи с беспилотника, самостоятельно собирал такие устройства и устанавливал воздушные ретрансляторы на дроны. Он дорабатывал аккумуляторы для квадрокоптеров «Мавик-3», восстанавливал сами аппараты и проводил их проверку перед отправкой.
Служба, отмечает боец, изменила его взгляд на жизнь.
Военная служба не обошлась без тяжелых испытаний. Боец неоднократно получал ранения и сейчас снова проходит лечение в госпитале.
Сегодня земляки с гордостью говорят о «Диагносте» как о человеке, который применяет свои знания и опыт там, где они особенно нужны.
Фото: издание «Новый Белокатай».