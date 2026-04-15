Боец из Башкирии возвращает беспилотники в строй

Боец из Белокатайского района с позывным «Диагност» уже почти два года выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Еще в школьные годы он увлекся радиоэлектроникой, и со временем это увлечение стало профессией, которая сегодня особенно востребована на передовой.

Он родился в 1973 году в селе Шафраново Альшеевского района. Позже семья переехала в Белокатайский район, куда его отца направили работать редактором районной газеты. Учился будущий боец в Новобелокатайской средней школе.

До службы «Диагност» работал в Уфе в сфере ремонта электрики и бортовой электроники грузовых автомобилей и спецтехники. С началом боевых действий мысль о том, что его знания могут пригодиться на фронте, становилась все настойчивее. Сам он признается, что долго не решался оставить привычную мирную жизнь, однако чувство долга оказалось сильнее.

Контракт я подписал 17 июля 2024 года в Уфе. После распределительного центра в Сычевке, ЛНР, оказался в 15-й бригаде, 2-м батальоне. После учебки меня направили во взвод связи, где я стал радиотелеграфистом-механиком, отвечая за техническое обеспечение связи в батальоне.

Его повседневная работа мало напоминала сцены из военных фильмов, пишут в издании «Новый Белокатай».

Полевку, как показывают в фильмах, не тянул. Мы использовали обычные гражданские рации TYT390 и TYT9600 с функцией шифрования. Задачи включали установку антенн, ретрансляторов, а в последнее время – настройку направленных антенн и прокладку оптоволокна для связи между расчетами и командованием, обеспечивая доступ к интернету. Очень похоже на работу сетевого администратора, только там броня и автомат.

Кроме того, «Диагност» ремонтировал системы «Инкубатор», усиливающие сигнал связи с беспилотника, самостоятельно собирал такие устройства и устанавливал воздушные ретрансляторы на дроны. Он дорабатывал аккумуляторы для квадрокоптеров «Мавик-3», восстанавливал сами аппараты и проводил их проверку перед отправкой.

Служба, отмечает боец, изменила его взгляд на жизнь.

На войне своя романтика. Там становишься крепче духом, начинаешь понимать истинные жизненные ценности, расставляешь другие приоритеты. Когда ты дома, в мирное время, по ту сторону экрана, смотришь на все иначе. А здесь – мышление меняется. Ты понимаешь: «Вот как все на самом деле происходит!» Я и сам изменился. Мне кажется, я уже не тот человек, что был раньше. Раньше я как-то не воспринимал все это всерьез, думал, что обойдет меня стороной. Но потом понял – нет, я не смогу спокойно жить и работать, пока идет война. Надо действовать.

Военная служба не обошлась без тяжелых испытаний. Боец неоднократно получал ранения и сейчас снова проходит лечение в госпитале.

По дороге на точку попали под FPV-дроны. Первая «птичка» меня поцарапала, меня оттащили с дороги, оказали первую помощь. Дальше на видео – вторая подбила машину, ну а третья пыталась меня добить, но не смогла…

Сегодня земляки с гордостью говорят о «Диагносте» как о человеке, который применяет свои знания и опыт там, где они особенно нужны.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: издание «Новый Белокатай».

