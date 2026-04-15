Радий Хабиров выступил на заседании съезда уполномоченных по правам ребёнка

В Уфе проходит XXV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка. В нём приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и специалисты со всей страны. В программе – круглые столы на самые разные темы: от помощи зависимым подросткам до профилактики кризисных состояний.
Будущий создатель всемирно известного ансамбля танца Файзи Гаскаров вырос без мамы и папы, в детских домах, но тяжёлая доля его не сломила. Мероприятие начинается с такой символичной постановки: о том, как любимое дело придало сил. Воспитанников Серафимовской спецшколы, мальчиков, оступившихся в жизни, привлекают сегодня в поддержку фронту. По заказам бойцов они делают браслеты, наматрасники, сухой душ – всё, что так необходимо на передовой.
XXV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка собрал специалистов со всей страны. Новым инструментом оперативной помощи семьям с детьми станет «Фонд защиты детей», председателем которого назначили детского омбудсмена Марию Львову-Белову. Она же рассказала: при участии трёх министерств утверждён модельный план по профилактике социального сиротства до 2030 года, и документ уже ушёл в регионы.
Радий Хабиров в своём выступлении отметил приоритет – сохранить детей в семье. Нужна тесная связь с педагогами и психологами и, главное, своевременно замечать отклонения в поведении подростков из группы риска.
В республике проводятся тренинги по профилактике буллинга и специальные занятия с трудными подростками. И здесь тоже важно работать комплексно.
На площадках форума темы самые разные – от помощи зависимым подросткам до профилактики кризисных состояний. И Уфу выбрали не случайно. Это регион с сильной семейной политикой, где живут представители более 100 национальностей, во всех муниципалитетах работают центры «Семья», оказывающие комплексную помощь родителям и детям.