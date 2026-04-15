Исследования и разработка ИИ: как развивается наука в межвузовском кампусе Уфы

Башкирские учёные определяют качество материала по фотографии. Исследованиями занимаются в одной из лабораторий уфимского кампуса. Там же разрабатывают искусственный интеллект по изучению окружающей среды и создают пористые титановые импланты для организма человека. О том, как развивается наука Башкортостана в стенах своего главного флагмана, – в нашем сюжете.

Структура самого металла – главное ноу-хау исследователей. Пористый титан, объясняет Светлана Гатина, имитирует губчатую кость человека. Импланты на основе этого материала смогут в перспективе заменить удалённые фрагменты и, уже будучи в организме человека, лечить болезнь.

Имплант не отторгается, а становится частью организма. Производить их возможно с помощью технологии 3D-печати, используя в качестве материала титановый порошок. По словам учёных лаборатории многофункциональных материалов УУНиТ, испытания на мышах уже прошли успешно. Впереди – клинические исследования на человеке.

А вот в этой лаборатории печатают уже не титан, а алгоритмы. Искусственный интеллект, над которым работают местные учёные, умеет то, на что раньше требовались недели полевых исследований. Нейросеть здесь затачивают на исследование различных компонентов окружающей среды: почвы, климата или растительности.

Впрочем, аграрии будущего, возможно, даже не будут выезжать в поля. Инженер лаборатории углеродных технологий Дмитрий Левашов исследует физико-химические свойства по их фотоизображению. Одно из перспективных исследований – создание методики по определению качества графеновой сажи.