В Уфе ГКБ №21 присвоили имя легендарного хирурга Венера Сахаутдинова

В Уфе Городской клинической больнице №21 официально присвоили имя легендарного хирурга Венера Сахаутдинова. Свою жизнь он посвятил медицине: провёл более 1000 операций, выпустил свыше 500 научных трудов, а его учениками являются восемь докторов и 40 кандидатов наук. В своей практике Венер Газизович совмещал сразу несколько медицинских направлений.

Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач республики, а ещё строгий, но очень любящий отец. Вспоминая Венера Сахаутдинова, его дочь Индира едва сдерживает слёзы, но при этом не перестаёт улыбаться. Именно благодаря ему она связала свою жизнь с медициной.

В стенах больницы Венер Сахаутдинов провёл не одну операцию. В 80-х на базе медучреждения он создал хирургическую службу. Профессор проделал огромную работу по становлению клиники, развёртыванию уникальных для республики отделений – микрохирургии и колопроктологии. Здесь на протяжении многих лет велась активная научно-экспериментальная работа. Теперь клинической больнице №21 заслуженно присвоили имя легендарного хирурга.

Учениками Венера Сахаутдинова являются восемь докторов и 40 кандидатов наук. В своей практике профессор совмещал сразу несколько медицинских направлений: патологоанатомию, офтальмологию и гематологию. Провёл более тысячи операций, а среди его благодарных пациентов – сотни уфимцев. После себя профессор оставил более 500 научных работ, но многие помнят его как художественного и политического деятеля.