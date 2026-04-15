Боец из Башкирии отправляется на СВО оператором БПЛА после курса обучения

Боец из Башкортостана после курса обучения отправляется на СВО оператором БПЛА. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал сам военнослужащий с позывным «Шрам». Прежде чем отправиться в зону спецоперации, он прошёл курс в учебном центре.

Пополнить войска беспилотных систем может практически любой желающий. Контракт заключается на особых условиях – на один год с возможностью уволиться в запас после этого. В приоритете – мужчины до 35 лет, разбирающиеся в IT. Подробности о службе можно узнать по номеру 122 или в ближайшем военкомате.