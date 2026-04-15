В Белебее продолжается масштабное благоустройство общественных пространств

В Белебее завершается благоустройство бульвара имени Марса Амирова – первого директора завода «Автонормаль». Это пешеходная зона длиной 500 метров, которая соединяет объекты в центральной части города. Работы по проекту «Бульвар Новаторов» стартовали в прошлом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как преобразится центр Белебея и когда завершат реконструкцию?

Бульвар Амирова в ближайшем будущем станет главной пешеходной артерией Белебея. Дорога ведёт от центральной улицы прямо ко Дворцу культуры. Раньше здесь были старые тротуары, неудобные переходы и хаотичная парковка, вспоминают жители. Сейчас зона преобразилась: после первого этапа благоустройства здесь появились освещение, велодорожка и видеокамеры. Обновили инженерные сети, заменили покрытия и провели озеленение. На реализацию проекта выделили свыше 210 миллионов рублей, большая часть уже освоена.

Каждая зона бульвара будет тематической. Их объединит принцип – движение жизни вперёд. Следующая зона – «Путь познания», её посвятят развивающим занятиям и играм. Здесь появятся оборудование для детских подвижных игр и развивающие элементы. Также планируют создать «Пространство беспечной юности», «Путь воспоминаний» и «Площадь созидания».