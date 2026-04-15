В Уфе прошёл концерт детско-юношеского телеканала «Тамыр»

Самое ожидаемое событие детворы республики. В Уфе прошёл большой концерт детско-юношеского телеканала «Тамыр». В этом году он приурочен к Году единства народов России и Году большой и дружной семьи. В программе – выступления юных ведущих телепередач, вокальной студии и танцевальных коллективов. Чем удивляли воспитанники телеканала?

Творческие не только дети, но и их родители. Юные таланты «Тамыра» солируют вместе с папами. Номер поставлен неспроста: концерт посвящён Году большой и дружной семьи. Посмотреть на выступления также приходят все вместе.

Поддержать детей в такой ответственный момент очень важно. Вместе с ними на сцену вышли их коллеги – артисты башкирской эстрады. Ребята представили номера в дуэте с Загиром Исянчуриным, Лианой Хабибуллиной, Наркас Хамитовой и другими.

Месяцы подготовки и десятки репетиций. Все номера исполняются на башкирском языке. Сохранение традиций здесь – главная ценность.

Это привлечёт детей к изучению родного языка, к знанию родной музыки, и мы сильные корнями. Весь концерт и весь праздник основывается на слогане: мы сильны своими корнями. Гульназ Кульсарина, директор детско-юношеского телеканала «Тамыр»