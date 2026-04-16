В Уфе провели мониторинг набережной реки Белой

Общественники Башкортостана провели в Уфе мониторинг набережной реки Белой. Члены рабочей группы изучили готовность площадки принять жителей и гостей столицы. Оценили состояние остановочных пунктов, тротуаров, освещения, автостоянок и их доступность для маломобильных групп населения и детей в соответствии с нормативными требованиями.

Обсуждался вопрос возможного заезда действующего автобусного маршрута №219 «Правая Белая – Монумент Дружбы» на территорию набережной, а также внесения других изменений, которые будут удобны жителям города. Также прозвучало предложение добавить точки питания. Замечания и рекомендации будут направлены региональной Общественной палатой в профильные организации и органы власти.