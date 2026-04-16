В Башкирию придут ночные морозы

В республике в ближайшие двое суток сохранится аномально холодная для середины весны погода.

Сегодня, 16 апреля, днем столбики термометров поднимутся до +8, +13 градусов. Ночью температура составит -1, -6 градусов, местами до +4 градусов. Осадков в регионе не прогнозируется. Ветер северо-восточный, ночью и утром по юго-востоку возможны порывы до сильного.