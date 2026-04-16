В Башкирии стартовала операция «Мототехника»

В Башкирии начались профилактические рейды «Мототехника». Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, инспекторы ДПС переведены на усиленный контроль за водителями мотоциклов, мопедов и скутеров.

Мероприятия продлятся до 31 октября текущего года. Основная цель рейдов – профилактика аварийности с участием двухколесного транспорта.

Особое внимание будет уделено пресечению пьяного вождения, проверке водительских удостоверений и регистрации транспортных средств. Незарегистрированная и неисправная техника подлежит задержанию и помещению на спецстоянку, предупредили в ведомстве.