На телеканале БСТ 17 апреля пройдет Международный диктант по башкирскому языку

17 апреля состоится ежегодный Международный диктант по башкирскому языку. Принять участие в диктанте можно как на площадках, так и у себя дома. География проекта широка: диктант пишут не только в России, но и за ее пределами. Как и в прошлые годы, трансляцию всех этапов диктанта покажет главный медиахолдинг республики.