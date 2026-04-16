На телеканале БСТ 17 апреля пройдет Международный диктант по башкирскому языку

17 апреля состоится ежегодный Международный диктант по башкирскому языку. Принять участие в диктанте можно как на площадках, так и у себя дома. География проекта широка: диктант пишут не только в России, но и за ее пределами. Как и в прошлые годы, трансляцию всех этапов диктанта покажет главный медиахолдинг республики.
Для желающих участвовать в акции более традиционным способом будут организованы площадки в субъектах Российской Федерации, за рубежом, в районах Республики Башкортостан и в организациях Уфы: в Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы, Уфимском университете науки и технологий, ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, Национальном музее Республики Башкортостан, в Государственном Собрании - Курултай РБ, доме молодежи «Йәшлек House», Национальной библиотеке им. Ахмет-Заки Валиди, Уфимском многопрофильном профессиональном колледже, Уфимском торгово-экономическом колледже, в Институте истории, языка и литературы УФИЦ РАН и в Управлении образования Администрации городского округа город Уфа.
Для тех, кто планирует написать диктант прямо из дома, будет организована прямая трансляция на телеканалах «БСТ», «Тамыр» (для начинающего уровня), в эфире радио «Ашкадар», а также на официальном сайте акции и в социальных сетях организаторов акции.
Диктант будет разделен на три этапа:
1. Для участников с начальным уровнем владения башкирским языком (с 11:00 до 11:25).
2. Для участников, свободно владеющих башкирским языком (с 11:30 до 12:00).
3. Для участников, пишущих на северо-западном диалекте башкирского языка (с 12:05 до 12:30).
Участникам онлайн-формата по окончанию диктанта нужно сфотографировать или сканировать свою работу, после чего направить ее в специальный раздел на сайте акции (кнопка на сайте « bashdictant.ru»). Работы также принимаются через чат-бот в мессенджере MAX - @bash_dictant_bot.
Работы участников онлайн-формата принимаются до 23:59 часов 17 апреля 2026 года по уфимскому времени.