В Башкирии на контроле находятся шесть паводковых ситуаций

Шесть сообщений о подтоплениях поступило в Центр обработки вызовов системы «112» за прошедшие сутки. На контроле находятся шесть ситуаций в четырёх муниципалитет республики. На пяти участках дорог действуют ограничения, затруднено движение транспорта в Чишминском, Янаульском районах и в Уфе. Подтоплен один мост в Бижбулякском районе, 52 приусадебных участка в столице: в СНТ «Козарез», «Альбатрос» и «Озон».

Что касается уровня воды в реках республики, наибольший подъём отмечается на реке Юрюзань у села Аркаулово Салаватского района, динамика уровня воды за сутки +17 см, выход реки на пойму почти 3,5 метра; на реке Белой у города Ишимбай, +11 см за сутки, выход реки на пойму более четырёх метров; а на реке Белой в районе Монумента Дружбы уровень воды за сутки немного снизился, выход реки на пойму 600 см. Добавим, что Павловское, Юмагузинское и Нижнекамское водохранилища работают в режиме наполнения, Нугушское водохранилище – в транзитном режиме.