В Башкирии спасатели напоминают об опасности открытых окон для детей и взрослых

Цена открытой створки. Ежегодно в республике фиксируются сотни случаев выпадения из окон. Несмотря на постоянные предупреждения сотрудников МЧС, взрослые и дети становятся жертвами высоты. Как невнимательность может привести к беде – в нашем сюжете.
На этих кадрах сотрудники МЧС спасают женщину: она выпала из окна третьего этажа. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
Во внимании нуждаются не только взрослые, но и особенно дети. Любознательность и наивность малышей должна уравновесить ответственность и забота родителей. Минута без внимания может стоить очень дорого. Важно помнить: москитная сетка – не защита, а ловушка, в которую так часто попадают дети. Обезопасить могут только блокираторы и замки.
Вторят специалистам и спасатели. С наступлением тёплых дней приходит и летняя болезнь – так называют сотрудники МЧС падения из окон. Медики, конечно, могут многое, но порой и они бессильны.
Так, в прошлом году в Нефтекамске двухлетняя девочка осталась без присмотра на пару минут. Этого хватило, чтобы распахнуть окно. Девятиклассник Данил Валитов успел подхватить двухлетнюю девочку, тем самым смягчив удар и предотвратив трагедию. Но таких счастливых случаев немного. Правила безопасности просты, но написаны кровью.