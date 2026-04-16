В Башкирии спасатели напоминают об опасности открытых окон для детей и взрослых

Цена открытой створки. Ежегодно в республике фиксируются сотни случаев выпадения из окон. Несмотря на постоянные предупреждения сотрудников МЧС, взрослые и дети становятся жертвами высоты. Как невнимательность может привести к беде – в нашем сюжете.

На этих кадрах сотрудники МЧС спасают женщину: она выпала из окна третьего этажа. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

К нам поступила женщина. С её слов, она пыталась закрыть окно и выпала из квартиры. Высотные травмы чаще всего бывают тяжёлыми. Если окна моете, будьте внимательны, пусть с вами рядом будут люди, которые смогут помочь. Ахтям Файзуллин, врач-травматолог Травматолого-ортопедического отделения Городской клинической больницы №21 им. В. Сахаутдинова

Во внимании нуждаются не только взрослые, но и особенно дети. Любознательность и наивность малышей должна уравновесить ответственность и забота родителей. Минута без внимания может стоить очень дорого. Важно помнить: москитная сетка – не защита, а ловушка, в которую так часто попадают дети. Обезопасить могут только блокираторы и замки.

Существует два вида блокировок окон: ручка с ключом либо флажковый блокиратор. Их функция – защита от выпадения. Приобрести их можно в любом магазине. Чаще всего сейчас семьи выбирают именно такой вариант окон. Елена Зарипова, менеджер по продажам

Вторят специалистам и спасатели. С наступлением тёплых дней приходит и летняя болезнь – так называют сотрудники МЧС падения из окон. Медики, конечно, могут многое, но порой и они бессильны.

С потеплением, с применением открытых окон увеличивается количество несчастных случаев – происходят падения. Тяжесть травмы зависит от высоты падения. Наше пожелание – быть взрослым внимательнее и не оставлять детей одних. Ирек Шарипов, заведующий детским травматологическим отделением Городской детской клинической больницы № 17