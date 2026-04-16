В Башкирии продолжается капремонт детсада «Бэпембэ»

В селе Акъяр продолжается капитальный ремонт детского сада «Бэпембэ». Это одно из трёх учреждений, которые обновляют в Хайбуллинском районе. Двухэтажное здание 1979 года постройки и рассчитано оно на 150 мест. За почти полвека в нём только меняли окна, систему отопления и проводили частичные косметические работы.
Работу запустили в рамках национальных проектов «Молодёжь и дети» и «Семья». Детский сад полностью отремонтируют снаружи и внутри. Воспитанники и сотрудники детского сада временно переведены в другие учреждения района.