В Уфе на базе БашГАУ студенты могут получить права с пятью категориями

Получил права – можешь работать. На базе аграрного университета студенты имеют возможность получить водительские удостоверения с пятью категориями: B, C, D, E, F. Это управление легковым и грузовым транспортом, автобусами, составами с прицепами и спецтехникой от трактора до комбайна. С этим документом на руках студенты могут легко трудоустроиться на сельхозпредприятие уже сейчас, потому что в аграрный университет поступают заявки от руководителей фирм из АПК о необходимых специалистах. О том, как решается кадровый вопрос, – в нашем сюжете.

Собрать как можно больше урожая с минимальными потерями, при этом вовремя управиться с педалями, рулём, рычагами и пультами – симулятор-тренажёр позволяет отработать навыки, которые пригодятся уже совсем скоро. Студенты аграрного университета с начальных курсов сдают теорию и практику вождения на пять, а то и на шесть категорий. И уже потом едут на практику на сельхозпредприятия. Так, Искандер Гирфанов уже знает, что отправится в Учалинский район.

Прежде чем студенты поедут на летнюю отработку на предприятие, им нужно сдать теорию и практику. Матвей Вафкуло пошёл в аграрный университет по стопам своего отца, говорит: сдать тесты легко, если учился и готовился. Тем более что без этих знаний на практике не обойтись.

Могут не только управлять, но и получать зарплату за свой труд – от 70 до 15 тысяч рублей. По федеральному проекту «Кадры для агропромышленного комплекса» Минсельхоз компенсирует предприятиям 90% студенческой зарплаты. Программа выгодна обеим сторонам. Часто студенты приходят на работу после окончания учёбы в хозяйство, где проходят практику.

В этом году в хозяйства республики планируется направить 1600 студентов в составе 20 отрядов. Кроме Минсельхоза ребят из вузов готовы принять и другие ведомства, промышленности, здравоохранения, торговли, строительства, транспорта, земельного имущества и региональный Госкомитет по ЧС. Республиканский штаб студотрядов Башкортостана подготовил более трёх тысяч вакансий.