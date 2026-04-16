В УГНТУ прибыла группа иностранных абитуриентов

В Уфимский государственный нефтяной технический университет прибыла группа из 13 иностранных абитуриентов. Будущие нефтехимики из Китая будут три месяца осваивать русский язык по спецпрограмме, знакомиться с культурой страны и готовиться к поступлению в вуз.
Визит гостей из Поднебесной – часть долгосрочного партнерства, которое УГНТУ ведёт с Дунъинским профессиональным институтом ещё с 2021 года. К слову, в текущем учебном году шестеро выпускников уже зачислены на технологический факультет уфимского университета.