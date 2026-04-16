В Уфе американский булли напал на ребёнка

В Уфе бойцовая собака напала на ребёнка. Хозяйка питомца предстала перед судом.
В декабре прошлого года во дворе дома по улице Заки Валиди собака породы американский булли напала на ребёнка. Пёс покусал мальчика. Пострадавшего госпитализировали в тот же день.
Известно, что собака была без намордника и на мягком поводке. Мальчика пытался убежать от булли, но не смог, а женщина отчитала ребёнка за крики после нападения.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с владелицы животного компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчика выплатить в пользу ребенка 50 тысяч рублей.