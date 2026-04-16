Под Уфой поймали любопытного бобра

В Уфимском районе любопытный бобр пробрался на участок людей. Об этом рассказали в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
В посёлке Чернолесовский жильцы дома по улице Школьной обнаружили крупного бобра. Они сразу обратились в службу спасения, а специалисты передали заявку зоозащитникам.
На место инцидента прибыли сотрудники министерства экологии и Центра реабилитации. У бочки прятался здоровый бобр. Специалисты предположили, что гость пришёл из водоёма в 2-3 км от посёлка.
Бобра благополучно поймали. Его планируют выпустить в естественную среду обитания после недолгого наблюдения.
