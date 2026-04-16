В Уфе на ребёнка напали уличные собаки

В Кировском районном суде рассмотрели факт нападения бездомных собак на ребёнка.
В сентябре прошлого года у дома №136/5 по улице Менделеева на мальчика напала стая уличных собак. У ребёнка диагностировали укушенную рану верхней трети бедра.
Полномочия по отлову и содержанию животных без владельцев на территории Уфы возложены на органы местного самоуправления. Ненадлежащее исполнение данных обязанностей повлекло причинение вреда здоровью несовершеннолетнего. В итоге суд взыскал с мэрии компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.